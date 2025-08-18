Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:19

«Он обречен»: Рогов объяснил, что будет с Зеленским за срыв переговоров

Рогов: Зеленский пытается затянуть переговоры по надуманным причинам

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается затянуть переговоры с Россией по надуманным причинам, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, политик надеется выиграть время до тех пор, пока ЕС или Великобритания не предоставят Киеву дополнительное вооружение или финансирование, а внимание американского лидера Дональда Трампа не переключится на другие проблемы.

Поэтому мы уже слышим, что, с одной стороны, идет заявление [от Зеленского], что «нет, это невозможно» (территориальные уступки. — NEWS.ru), а с другой стороны, уже включился режим петляния такого «пьяного зайца». С учетом того что вся инициатива на всех участках фронта сегодня в руках русской армии, то это абсолютно неприемлемая для России переговорная позиция, которую никто рассматривать и не будет, — подчеркнул Рогов.

Он предположил, что если сейчас президент Украины сорвет договоренности, то Трамп либо «умоет руки», либо перейдет к торговле оружием с Евросоюзом, и все содержание Киева падает на ЕС и британцев. Если же Зеленского «продавят», то его политическая смерть предопределена, считает член ОП РФ.

Зеленскому, чтобы сохраниться, надо быстрее выторговывать гарантии личной безопасности от Трампа. Проситься на какой-нибудь остров на Лазурном побережье, где-нибудь в США или в Евросоюзе и быстренько отпрыгивать от власти. Но так как он человек глупый и одержимый и властью, и другими пороками, то, понятное дело, он этого не сделает, поэтому он обречен, — резюмировал Рогов.

Ранее бывший советник американского лидера Стив Кортес заявил, что в Белом доме Зеленского будет ждать жесткий прием как в феврале, если он снова покажет себя «дерзким клоуном» и откажется от конструктивного диалога. Публикацию он сопроводил фото с предыдущего визита украинского лидера в Вашингтон, в ходе которого его обвинили в неблагодарности.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Евросоюз
переговоры
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
