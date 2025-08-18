Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:40

В США назвали Зеленского «дерзким клоуном» за отказ от диалога

Экс-советник Кортес: Трамп остановит попытки Зеленского отказаться от диалога

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белом доме президента Украины Владимира Зеленского будет ждать жесткий прием, как в феврале, если он снова покажет себя «дерзким клоуном» и откажется от конструктивного диалога, заявил в соцсети Х бывший советник американского лидера Стив Кортес. Публикацию он сопроводил фото с предыдущего визита украинского лидера в Белый дом, в ходе которого президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс подвергли гостя критике, обвинив в неблагодарности.

Пришло время мира. Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего, — написал Кортес.

Во встрече Трампа с Зеленским примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

До этого Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Глава Белого дома добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

Владимир Зеленский
США
Украина
Дональд Трамп
переговоры
