Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:31

«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине

Военэксперт Баранец предположил, что Россия оставит Харьков в обмен на Донбасс

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия может оставить Харьков в обмен на Донбасс, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, вопрос принадлежности ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей для РФ уже решен.

Для нас вопрос ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей уже закрыт и не поднимается. Все. К сожалению, я пока не слышу, как видит Россия судьбу Одесской и Николаевской областей, для нас это принципиально важно. Этот вопрос пока остается в тени переговоров. Что касается обмена, если Украина идет на компромисс и соглашается с нашим предложением по поводу этих четырех областей, то мы, скорее всего, будем готовы оставить Харьковскую, Днепропетровскую и Сумскую области, — пояснил Баранец.

Он отметил, что такой компромисс во время переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвали обменом территориями. Однако, по его словам, судя по последним заявлениям из Вашингтона, Соединенные Штаты не поддерживают передачу Донбасса России.

Это то, что во время переговоров Путина и Трампа называлось обменом территориями. Но, судя по тем сигналам, которые сегодня раздаются из Вашингтона, госсекретарь США Марко Рубио и тот же спецпосланник США Стив Уиткофф от этого вопроса дистанцируются и не рассматривают, чтобы Донбасс достался России. Этот ключевой вопрос, скорее всего, и обсуждался в Анкоридже. Там, вероятно, мы поддержки не получили, потому и вернулись домой без обеда, — подытожил Баранец.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.

Украина
Россия
ДНР
Харьковская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет на успокоительных»: Рогов о встрече Трампа и Зеленского
Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома
Травма детства, апельсины и нож: как интернат превратил сироту в убийцу
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.