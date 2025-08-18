«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине Военэксперт Баранец предположил, что Россия оставит Харьков в обмен на Донбасс

Россия может оставить Харьков в обмен на Донбасс, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, вопрос принадлежности ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей для РФ уже решен.

Для нас вопрос ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей уже закрыт и не поднимается. Все. К сожалению, я пока не слышу, как видит Россия судьбу Одесской и Николаевской областей, для нас это принципиально важно. Этот вопрос пока остается в тени переговоров. Что касается обмена, если Украина идет на компромисс и соглашается с нашим предложением по поводу этих четырех областей, то мы, скорее всего, будем готовы оставить Харьковскую, Днепропетровскую и Сумскую области, — пояснил Баранец.

Он отметил, что такой компромисс во время переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвали обменом территориями. Однако, по его словам, судя по последним заявлениям из Вашингтона, Соединенные Штаты не поддерживают передачу Донбасса России.

Это то, что во время переговоров Путина и Трампа называлось обменом территориями. Но, судя по тем сигналам, которые сегодня раздаются из Вашингтона, госсекретарь США Марко Рубио и тот же спецпосланник США Стив Уиткофф от этого вопроса дистанцируются и не рассматривают, чтобы Донбасс достался России. Этот ключевой вопрос, скорее всего, и обсуждался в Анкоридже. Там, вероятно, мы поддержки не получили, потому и вернулись домой без обеда, — подытожил Баранец.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.