В Центральной России число детей мигрантов в школах сократится в 10 раз

Дети во время занятий в воскресной школе для детей мигрантов

В школах Центральной России в новом учебном году станет в 10 раз меньше детей мигрантов, сообщил Telegram-канал Mash. Это связано с обязательным тестом по русскому языку, который с апреля должны сдавать будущие первоклассники и учащиеся старших классов.

В 2024 году в школы Калужской области приняли 250 детей мигрантов, однако нынешним летом заявления подали лишь 91, и успешно прошли проверку только 36 из них. Схожая ситуация наблюдается в Воронежской области: из 16 сдававших экзамен зачислили только половину, тогда как год назад местные школы приняли порядка 200 учеников из числа приезжих.

В Туле из 62 детей иностранных граждан, сдававших экзамен, в школы зачислили лишь 30. В Тверской области данные о результатах тестирования по распоряжению властей не раскрываются.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в ГД внесут законопроект, который запретит бесплатное обучение детей иностранцев с первого по 11-й класс. По его словам, эта мера дополнительно поддержит бюджет и пойдет на пользу всему российскому обществу.