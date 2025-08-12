Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:54

Дети мигрантов могут лишиться бесплатного обучения в школах

Депутат Нилов: в ГД внесут законопроект о платном обучении детей мигрантов

В Госдуму внесут законопроект, который запретит бесплатное обучение детей иностранцев с 1 по 11 класс, заявил RTVI депутат ГД Ярослав Нилов. По его словам, эта мера дополнительно поддержит бюджет и пойдет на пользу всему российскому обществу.

Обучение иностранцев с 1 по 11 класс и в учреждениях профобразования должно быть на платной основе. Бесплатных попыток сдать тестирование на знание русского языка — только три в год. Такие законодательные гвозди предлагаем вбить в основу отечественного образования, внеся 12 августа межфракционную инициативу с соответствующими поправками, — рассказал Нилов.

Он отметил, что сейчас количество тестов на знание русского языка для поступления в вузы не ограничено. Это создает дополнительную нагрузку на систему. Парламентарий добавил, что введение платного образования для мигрантов позволит обеспечить фонд оплаты труда дополнительными средствами. Их можно будет направить на повышение выплат учителям, а также всестороннее развитие образовательных учреждений.

Ранее представитель МВД Ирина Волк заявила, что порядка 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц. По ее словам, всего в России находятся около 680 тысяч детей-иностранцев.

