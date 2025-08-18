Отомстил за измены отцу: сын наказал мать изнасилованием и был арестован

В Индии разворачивается семейная драма с уголовной подоплекой. Сын изнасиловал родную мать, чтобы наказать ее за измены отцу. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Надругался дважды

В Дели в районе Хауз-Кази 39-летний мужчина дважды надругался над собственной 65-летней матерью. О произошедшем стало известно сестре подозреваемого. Именно она уговорила мать подать заявление в полицию. 25-летняя дочь сопровождала женщину до отдела полиции.

В итоге насильника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по соответствующим статьям.

Уговаривал отца развестись

Сам подозреваемый утверждает, что его действия были не следствием преступного умысла и не стремлением к инцесту. Таким образом он решил наказать свою родственницу.

Мужчина все это время носил в себе обиду за то, что в детстве мать занималась сексом с другими мужчинами у него на глазах. Насильник на фоне произошедшего рассказал об изменах матери отцу и даже просил его развестись.

«Он сказал, что нам следует вернуться в Дели, так как он хочет, чтобы мой муж развелся со мной. Он утверждал, что узнал о моих внебрачных связях с другими мужчинами, когда он был ребенком, до рождения его младшей сестры и когда мой муж уходил на работу», — рассказала женщина.

Мужчина отметил, что произошло все по возвращении из религиозной поездки в Саудовскую Аравию в июле текущего года. После духовного ретрита мужчина несколько недель снедался своими обидами, а 11 августа пришел в дом к матери, запер ее в комнате, сорвал с нее паранджу и заявил, что будет «наказывать» ее.

Следствие установило, что семья действительно ездила в Саудовскую Аравию 25 июля. Вместе с ними в поезде был и 72-летний муж пострадавшей.

Стыдилась идти в полицию

Женщина поделилась со следствием, что сын впервые надругался над ней 11 августа, угрожая ножом и ножницами. Но после этого случая она очень боялась обращаться в полицию, в том числе из-за стыда.

Но в ночь с 13 на 14 января мужчина вновь изнасиловал мать. Тогда женщина пожаловалась на происходящее дочери. Та настояла на обращении в полицию.

Издание Bhaskar отмечает, что муж пострадавший является государственным служащим, а сама пострадавшая — безграмотная домохозяйка. Ее сын-насильник имеет высшее образование, но нигде не работает.

