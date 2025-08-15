Окунул в унитаз и изнасиловал: маньяк получил срок и сбежал из России

Жительница подмосковного города Черноголовки Анна требует объявить своего экс-сожителя Тимофея в международный розыск. Будучи 18-летней, она пережила серию изнасилований и покушение со стороны мужчины. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Смог обаять

Анна познакомилась с Тимофеем, когда ей было еще 17 лет. Поначалу их дружба развивалась в интернете, но уже тогда молодой человек давал понять, что Аня интересует его как девушка.

«На одной из встреч с подругами, когда мы вечером пошли гулять, я встретила его в своем маленьком городе Черноголовке. С того дня у нас и началось общение. Так как он был старше меня, он умел обаять. И до моего 18-летия мы с ним только переписывались. Но уже по переписке он понял мои слабые места и начал на них давить. Расписывал мне красивые сценарии, как у нас с ним будет строиться семья, строиться быт», — рассказывает Анна в интервью YouTube-каналу «Секреты».

Девушка вспоминает, что отношение Тимофея резко изменилось, когда он понял, что Аня прониклась к нему симпатией и стала доверять.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Привязал меня к своему паху»

Тимофей и Анна работали в одной компании. И первый насильственный эпизод произошел во время совместной командировки в Казань. Мужчина начал настаивать на том, что девушка должна доставить ему удовольствие неестественным способом.

«У него определенные сексуальные желания — это анальный секс. И он заставлял меня. Требовал, аргументируя это тем, что он лучший мужчина в моей жизни. Когда он понимал, что я мешкаюсь и по-прежнему хочу сказать нет, тогда он уже применял грубую силу», — рассказывает Анна.

Оставшись с девушкой тет-а-тет в номере отеля, Тимофей начал требовать «то, что заслужил». Девушка опешила и попросила дать ей время на душ. Но когда она вышла из ванной, встретила уже более агрессивную реакцию.

«Связал мне руки и привязал меня к своему паху, чтобы у меня не было возможности как-либо отвернуться или убежать. Но когда он понял, что сейчас не сможет удовлетворить желание, так как я сопротивлялась, плакала, он развязал меня и продолжил давить морально. Руку на меня он еще не поднимал, но столкнул с кровати. После долгого морального насилия я скорее уже от бессилия согласилась на то, что он хочет. И это продолжалось несколько часов», — вспоминает Анна.

Окунул головой в унитаз

Позже Тимофей начал выдумывать истории о том, что Анна на самом деле ведет разгульный образ жизни и предоставляет весь спектр интим-услуг дагестанцам в неких отелях. Анна полагает, что все это молодой человек выдумывал в состоянии наркотического опьянения.

Очередное анальное изнасилование с побоями произошло во время рабочей поездки в Краснодар.

«После нескольких часов побоев он взял меня за волосы, оттащил в туалет и окунул головой в унитаз. А после стал меня насиловать на протяжении нескольких часов. Потом, когда удовлетворил себя, сказал: „Собирайся, теперь мы идем на встречу с моим бизнес-партнером“. Когда я попросила хотя бы помыть голову, он сказал: „Высуши феном и иди так“», — рассказывает Анна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Обезопасить себя от этого монстра»

Родители узнали о том, что Анна переживает в отношениях, после того, как девушку госпитализировали с ножевыми ранениями на руках. Тимофей полоснул Анну несколько раз. У отца девушки случился сердечный приступ, когда он узнал о госпитализации.

Девушку смогли спасти, а участковый настоял на том, чтобы было заведено уголовное дело.

«Пока родители еще не приехали, участковый пытался со мной разговаривать, пытался меня поддержать, говорил, что я должна написать заявление, чтобы обезопасить себя и других девушек от этого монстра. И когда мы приехали уже после больницы, я помню, сидела у него в кабинете, он налил мне чай, достал пакет с шоколадками, чтобы я хоть немного на момент пришла в себя», — рассказывает Анна.

В декабре 2022 года Тимофея приговорили к двум годам колонии-поселения. Он должен был самостоятельно явиться к месту отбытия наказания, но вместо этого уехал из страны.

Теперь Анна добивается, чтобы Тимофея объявили в международный розыск, но, как она сообщает в Instagram (деятельность запрещена в России), ФСИН и правоохранители бездействуют. При этом в своих сетях Тимофей продолжает публиковать фото, на которых видно, в какой стране он скрывается от наказания.

С того момента, как Анна предала огласке свою историю, с ней связались еще семь девушек, которые рассказали о насилии со стороны Тимофея.

