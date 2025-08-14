«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы

Фотограф Александра Пермякова рассказала в интервью Саше Сулим, как пережила изнасилование в первом классе, а после этого устроила жизнь бабушки и мамы, выйдя замуж за старика в 16 лет. NEWS.ru рассказывает историю уроженки Урала.

Бандиты забрали квартиру за долги

Саша Пермякова родилась в первой половине 80-х в небольшом городе Каменске-Уральском в Свердловской области. Отец бросил ее маму сразу после того, как узнал о беременности. Воспитанием девочки в основном занималась бабушка. Мама продолжала устраивать свою личную жизнь, и в какой-то момент в семье появился отчим, которого вскоре пришлось выкупать у местной банды Евгения Харькова.

«Мама тогда общалась с одной группировкой бандитской. Это банда Харькова. Она попросила у них деньги в долг, чтобы отчима выкупить оттуда. Выкупила, и он скрылся совсем. И мы остались с огромным долгом. Это были лихие 90-е, когда долги забирали просто по-черному», — рассказывает Александра.

В один летний день приехали бандиты с нотариусом и заставили бабушку переписать на них квартиру. Так семья осталась без жилья. Маму Саши при этом увезли в Екатеринбург, где заставляли работать в кафе. В конечном итоге женщину сильно избили, и она чудом выжила, после того как ее полумертвую подобрали под мостом на трассе Первоуральска.

Дядя предложил мини-лыжи

Незадолго до этого с Сашей произошел «несчастный случай» — так она предпочитает называть пережитое изнасилование. Девочка училась в первом классе. 18 декабря после уроков техничка выгнала Сашу и ее подругу из школы, чтобы помыть полы. Во дворе к первоклассницам подошел мужчина и сказал, что хочет отдать кому-то свои мини-лыжи.

«Я подругу перебила, говорю, давай я возьму, а кататься будем по очереди. Он меня берет за руку, проводит через двор школьный, и буквально за забором спальный район. Он подводит меня к подвалу, мы спускаемся вниз, и я там на целый день остаюсь», — рассказывает Александра.

До позднего вечера педофил насиловал девочку и глумился. Когда мужчина услышал из застенок лай собак, он поспешил ретироваться. Это оказались служебные псы, которые вышли на след девочки и привели милиционеров к подвалу.

Вынесли голую из подвала

На поиски Саши вышли горожане и спасатели. Сама девочка на тот момент даже не находила слов, чтобы описать, что с ней произошло. Насильника в тот день так и не поймали.

«Забежали милиционеры, спросили, где он, и они побежали за ним, но его не поймали. Меня просто завернули в шубу, в которой я была, она была вся в стекловате. И вынесли на улицу. Там стояло полшколы. Просто все туда пришли. Меня вынесли. Я помню, что мне было очень стыдно, потому что я была полностью раздетая. Меня посадили в этот воронок и повезли в отдел. Там меня мама ждала», — рассказывает Александра.

Только после пережитого девочка узнала, что с ней произошло, когда на улице ее начали унижать сверстники. В тот год Саша так и не вернулась в школу, а к сентябрю перешла в другое учебное заведение.

Думала, что так и не нашли

Саша все это время думала, что насильника так и не нашли. Но однажды мама показала ей свой выпускной альбом и попросила посмотреть всех ее одноклассников. В одной из овальных фотографий девочка узнала того самого педофила.

«Дальше ничего не происходило, дальше текла какая-то обычная жизнь. Уже взрослая я узнала, что маму окликнул на улице одноклассник вот этот. Пригласил ее в гости попить чай. И пока они пили чай, она на его руке увидела примету — татуировку, которую я описала в милиции: круг, еще один круг и точка в середине. Она это увидела, и у нее просто мурашки по спине пошли», — рассказывает Александра.

Но мать так и не обратилась к правоохранителям. По словам Александры, мама снова обратилась к бандитам. Что было с этим мужчиной дальше, девушка не знает.

Мужчина в малиновом пиджаке

Когда Саше исполнилось 16 лет, она мечтала поступить в колледж и выучиться на модельера, чтобы шить красивые костюмы. Но денег на это не было. Тогда она решила обратиться за помощью к местному богачу. Через его садового рабочего она передала записку, где попросила оплатить ее обучение, а долг она будет отдавать постепенно.

Примерно спустя месяц тот же рабочий оповестил девочку, что его босса заинтересовало предложение. Девочка пришла в назначенное время к назначенному месту и села в машину к мужчине в малиновом пиджаке — он был влиятельной персоной в Каменске-Уральском.

Мужчина заявил, что готов наладить жизнь девочки и ее семьи. Вместе они доехали до магазина, где затарились пятью сумками с продуктами. После этого мужчина обратился к девятикласснице.

«Я уже очень взрослый, у меня нету наследника, но у меня есть что передать. Мне нужна жена», — сказал он.

Александра признается, что в это время думала только о том, что у семьи наконец-то появится своя квартира. По приезде домой, продолжила Александра, она поставила все эти пакеты на стол и произнесла: «Бабушка, я выхожу замуж».

Бабушка доказывала изнасилование

Бабушка была категорически против, но мать дала согласие на заключение брака. Вместе Александра и ее избранник прожили пять лет. Только на свадьбе девочка поняла, что в сожительство с мужчиной будут включены и «супружеские обязанности». И после первого полового контакта произошел скандал.

«Он бабушке моей прям предъявил такую претензию, что девочка-то не девочка», — вспоминает Александра.

И бабушке даже пришлось брать выписку из уголовного дела, чтобы доказать мужчине факт изнасилования девочки, которое она пережила в семь лет.

«У нас была как будто бы обычная семья. Он прям верил в то, что у нас отношения, что я его как будто бы люблю», — рассказывает Александра.

В 18 лет девушка родила своего первенца, а позже развелась с мужчиной. Спустя несколько лет он через суд потребовал провести ДНК-анализ, чтобы узнать, родной ли ему мальчик. Тест подтвердил родство, но отец не согласился платить на него алименты. Александра на этом не настаивала.

Вскоре она вышла замуж за сверстника, и вместе они теперь воспитывают четверых детей.

