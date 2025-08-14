Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу

Тренер по акробатическому рок-н-роллу на протяжении многих лет насиловал и растлевал воспитанниц в своем центре и остался на свободе. Ряд публичных персон призвали пересмотреть дело растлителя. NEWS.ru рассказывает о ситуации.

Насиловал с начальной школы

На этой неделе Ксения Собчак выпустила интервью с тремя экс-воспитанницами творческой студии «Андрей» из Ростова-на-Дону. Все они обвинили тренера Андрея Хороших в сексуальном насилии. На момент преступления они были школьницами. Одна из девушек рассказала, что уже в восьмилетнем возрасте мужчина пытался лишить ее девственности.

На стороне обвинения также выступила бывшая супруга Хороших Татьяна Чибизова. Она подтвердила, что замечала за мужем странное поведение в отношении воспитанниц, но ни разу не была прямым свидетелем насилия.

Заявительницей на суде была одна из бывших воспитанниц — Анастасия Леонова. Девушка сделала спортивную карьеру, несмотря на постоянное насилие со стороны Хороших, и теперь терпит лишения из-за того, что поставила перед собой цель лишить тренера доступа к детям.

«Меня лишили работы на соревнованиях, потом меня лишили работы с региональными федерациями, пытались очернить в глазах спортивного сообщества, меня травили, а Хороших поддерживали и обеляли, а я продолжала верить, что „один в поле — воин“. Придав историю огласке в мае, я стала получать поддержку, но большинство все равно было против, не верили мне!» — пишет Леонова в своем Telegram-канале.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Учил познавать тело»

Как пишет РФО «ОНА», осенью 2005 года, когда Анастасия ехала на свои первые соревнования, Хороших уложил ее к себе на полку в поезде, гладил, целовал и трогал за половые органы. Позднее, когда отец Леоновой заболел раком, тренер стал подвозить девушку на машине, в салоне которой склонял ее к близости.

Хороших заставлял ученицу смотреть фильмы для взрослых, показывал ей, как целоваться. Полгода он «учил познавать тело», склонял к оральному сексу. Когда Насте было 15 лет, объявил, что она «поедет терять девственность». Тогда Хороших фактически изнасиловал Леонову и продолжал делать это еще два года. Отказы не принимал. Насилие было и на соревнованиях, и на сборах.

Продолжает работать с детьми

Хороших избежал уголовного срока из-за истечения сроков давности преступления. Но при этом суд признал его виновным по инкриминируемым деяниям в отношении Леоновой. По гражданскому иску суд приговорил тренера к выплате моральной компенсации и компенсации по нанесенному ущербу. Но сейчас мужчина пытается оспорить и это решение.

Леонова же добивается, чтобы мужчину отстранили от занятий с детьми. Во Всероссийской федерации танцевального спорта ее требования отклонили, но 25 мая сам Хороших написал заявление о выходе из организации. Но, как сообщает Ксения Собчак в своем фильме, мужчина продолжает судить соревнования и работать с детьми.

«Подвергает детей новым рискам»

После публикации фильма о ростовском тренере, со своими претензиями выступила исполнительница Айза. В своем Telegram-канале она опубликовала обращения к главе Минспорта Михаилу Дегтяреву и председателю СКР Александру Бастрыкину.

«Считаю недопустимым, чтобы человек с подобными обвинениями и репутацией продолжал работать с несовершеннолетними, в том числе тренировать их», — говорит Айза в обращении к Дегтяреву.

Андрей Хороших Фото: Социальные сети

Исполнительница настаивает, что бездействие в этом вопросе может привести к тому, что растлитель найдет себе новые жертвы.

«Закрывать глаза на подобное — значит оставлять детей без защиты и подвергать их новым рискам. Каждый день, пока такие люди остаются на свободе и продолжают работать с детьми, это потенциально новые трагедии. Прошу вас возобновить уголовное дело и провести тщательное независимое расследование», — говорит рэперша в обращении к Бастрыкину.

Также о ситуации высказался музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он считает, что сфера работы с детьми должна быть жестко регламентирована. В классах для занятий обязательно должны быть установлены камеры.

«Каждый месяц — новые истории о тренерах, учителях, „духовных наставниках“, которые издеваются над детьми под прикрытием спорта, образования. Считаю, что доступ к детям должен быть жестко регламентирован: обязательная психологическая оценка перед допуском к работе с несовершеннолетними, регулярные проверки — не только справки о судимости, но и мониторинг поведения, публичный реестр педофилов и насильников, чтобы они не могли просто сменить город и продолжить работать с детьми», — комментирует Фадеев расследование команды Собчак.

Сама журналистка призывает других жертв Андрея Хороших написать ее редакции, чтобы предать огласке иные его преступления.

