Разбил череп молотком: маньяк раскрыл детали зверской расправы в Дзержинске

Убийцу фитнес-тренера Натальи Анисимовой в Дзержинске задержали. Он забил 48-летнюю женщину молотком и изнасиловал. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

«Начинаю молотком бить по голове»

Управление Следственного комитета по Нижегородской области опубликовало кадры со следственного эксперимента, во время которого обвиняемый в убийстве Анисимовой показал, как он расправился с женщиной. В кадре он рассказал, что бил свою жертву тупой стороной молотка, а после разорвал на ней одежду и надругался.

«Я ее беру за руку, а потом она падает на спину. Начинаю молотком бить по голове. Тупой стороной», — рассказал мужчина.

Шла, чтобы искупаться

Тело Натальи Анисимовой нашёл велосипедист на спуске к Оке. Маньяка вычислили по камерам.

Как пишет Telegram-канал Ni Mash, подозреваемым оказался местный житель, ему 40 лет. На допросе мужчина сознался, что увидел в лесу незнакомку, задушил ее, разбил голову молотком и надругался. После забрал деньги и сбежал.

Наталья Анисимова преподавала танец живота в одном из клубов Дзержинска. В тот вечер она вышла на склон дубовой рощи, чтобы искупаться.

В региональном УМВД отмечают, что нападавший в тот день был сильно пьян. Свою вину он полностью признал.

«Город у нас тихий»

Местная жительница Светлана отметила, что ранее местность, где произошло нападение на женщину, не отличалась криминальными случаями. Здесь никого не грабили и не насиловали.

«Я очень часто ездила там на велосипеде, столько людей разных встречала, но чтоб кто-то приставал, угрожал… Такого никогда не было. И сам город у нас тихий. Убийство Натальи стало шоком. Сейчас многие откажутся от прогулок в роще. Я точно до конца следствия туда побоюсь ходить», — делилась с aif.ru Светлана.

Младшая сестра погибшей женщины Ольга говорила, что из-за произошедшего чувствует себя сиротой.

«Ощущаю себя сиротой. Не укладывается. Ее нет. Кто-то так просто оборвал ее жизнь. Милая моя, сестренка, моя „вторая мама“, мне очень-очень жаль», — говорит женщина в интервью NN.RU.

Знакомая погибшей, которая руководит фитнес-клубом «Ламбада», рассказала, что Наталья подрабатывала у них инструктором по восточным танцам несколько раз в неделю. Основная ее работа была в социальной защите Дзержинска.

Читайте также:

«Чихуахуа начали его жевать»: пара полтора года гноила труп любовника

Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине

«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы

«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании

Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной