Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине

Под Волгоградом вечером 14 августа местный житель с особой жестокостью расправился с федеральным судьей. Но убийство оказалось не связано с профессиональной деятельностью погибшего. NEWS.ru рассказывает о подробностях дела.

Отрезал половые органы

В полночь волгоградское управление СКР сообщило об убийстве мужчины у здания суда в городе Камышине.

«14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — рассказали в ведомстве.

Позже СМИ сообщили, что убитого зовут Василий Ветлугин — он является федеральным судьей. Предполагается, что убили его не за профессиональную деятельность, а за то, что он спал со своей замужней секретаршей.

Разгневанный супруг подкараулил Ветлугина возле суда, выстрелил в него из ружья «Сайга», вонзил ему под глаз нож, а после достал из-под ремня половые органы Ветлугина, отрезал пенис и засунул его в ротовую полость своей жертвы.

Стрелял по машине

Telegram-канал «Жесть. Камышин» пишет со ссылкой на очевидца, что убийца преградил своей жертве проезд на машине.

«Судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять по машине, судья выбежал и двинул в сторону адвокатов, тот его расстрелял, отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом, воткнув потом в щеку, задержали на месте преступления, он даже скрыться не пытался, убийца муж секретаря суда, периодически избивал ее, в синяках приходила на работу, а уж любовница она судьи или нет я не знаю», — рассказывает очевидец.

Погибшему было 40 лет. На сайте судей указано, что Василий Ветлугин являлся судьей Камышинского городского суда. Его назначили на эту должность в 2019 году указом президента России Владимира Путина.

Участник СВО?

Издание РБК со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что убийца — бывший участник специальной военной операции, он жил по соседству с судьей.

При этом управление СКР акцентирует внимание на том, что подозреваемый является действующим предпринимателем. СМИ пишут, что предполагаемый убийца занимается частными перевозками. О его участии в СВО в пресс-релизе не сообщается.

Telegram-канал «Наш Камышин» опровергает сообщения об участии подозреваемого в СВО. По их данным, мужчина лишь проходил срочную службу в 1996-1998 годах.

Скрываться не стал

Подозреваемого зовут Сергей Кибальников, ему 47 лет. Его супруге, которая работает секретарем в местном суде, 40 лет — она ровесница Ветлугина.

Сергей Кибальников с 1999 по 2016 годы занимался бизнесом в Камышине — специализировался на транспортных перевозках. В марте 2024 года мужчина возобновил деятельность как индивидуальный предприниматель в той же сфере.

С места преступления Кибальников скрываться не стал. Дождался полиции и сдался. Ему вменяют статьи об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия.

