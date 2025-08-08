Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:35

Осталась без ногтей: отец и мачеха запытали 10-летнюю школьницу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В американском штате Аризона нашли полумертвую 10-летнюю девочку. Очевидцы пришли в ужас, когда обнаружили, что на ногах ребенка не осталось ни одного ногтя. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Нашли обезвоженной

10-летняя Ребекка Батист пропала в конце июля. А сразу после исчезновения в розыск были объявлены ее 32-летний отец Ричард Батист и его 29-летняя подруга Аниция Вудс. Предполагается, что именно они причастны к истязанию ребенка.

Прокурор округа Холбрук рассказал, что девочку нашли 27 июля у дороги на перекрестке двух дорог. Ее состояние было очень тяжелым: она была обезвожена, на теле были синяки, а на ногах отсутствовали ногти. Медики боролись за здоровье ребенка всеми доступными методами, но 30 июля девочка умерла.

Была изнасилована

Прокуроры заявили, что состояние, в котором девочка была обнаружена, позволило медицинскому персоналу заключить, что она подверглась пыткам и сексуальному насилию.

Дядя Ребекки, Дэймон Хокинс, рассказал изданию AZ Family, что, когда ее нашли, она была «черно-синей с головы до ног» и с двумя синяками под глазами.

Тем временем сотрудники подготовительной школы Empower College Prep, которую Ребекка посещала вместе со своими двумя братьями и сестрами, сообщают, что в период с ноября 2023 года по январь 2025 года сотрудники звонили в департамент детской безопасности от имени Ребекки 12 раз, в том числе три звонка поступили менее чем за неделю в январе. В департаменте настаивают, что звонков было пять, пишет журнал People.

Представители детских служб сообщили, что из пяти звонков, которые есть в их записях, только один случай соответствовал критериям обязательного отчета.

«В остальных четырех случаях департамент не смог расследовать заявления, поскольку они не соответствовали установленным законом критериям жестокого обращения или пренебрежения. У нас нет никаких записей о том, что кто-либо из родственников звонил на горячую линию после 2019 года с заявлением о жестоком обращении или пренебрежении в отношении Ребекки или ее братьев и сестер», — заявили в детской службе.

Умоляла не отпускать к родителям

Согласно протоколам суда округа Апачи, Баптисту и Вудс были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и жестоком обращении с детьми. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

Газета The Mirror пишет, что девочка неоднократно жаловалась на родителей. В том числе она умоляла педагогов не отпускать ее домой к родителям.

В сборе средств на похороны Ребекки на платформе GoFundMe ее дядя Дэймон Хокинс назвал Ребекку «ярким светом». Он сказал, что Ребекка была «известна своим заразительным смехом, непоколебимой добротой, преданностью семье и позитивным настроем».

