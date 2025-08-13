«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании

Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь в подробностях рассказала о том, как пережила изнасилование на первом свидании с массажистом в июне этого года. Мужчина угрожал девушке, что порежет ее и скормит своей собаке. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Доверяла подруге

Дарья Лымарь рассказывает, что с массажистом Антоном, который в итоге напал на нее, она познакомилась через общую подругу. Мужчина создавал впечатление адекватного джентльмена.

«Меня с ним познакомила подруга Юлия. Она работала в СПА-комплексе. С массажистом она решила меня свести, так как я ему понравилась, я участвовала в „Доме-2“. Представила она мне его как классного парня. Решила встретиться, потому что доверяла подруге», — рассказывает Дарья в интервью порталу «Страсть».

«Догнал меня и достал нож»

Ничто не предвещало беды, когда Антон заехал за Дарьей. В салоне его машины также был его пес породы ротвейлер. Во время прогулки по городу мужчина был обходителен, не грубил и не домогался. Однако все изменилось, когда Дарья оказалась дома у Антона и он закрыл за ней входную дверь.

«Антон сразу же стал вести себя неадекватно, мне показалось, что, пока я находилась в комнате, он употребил наркотики. Я сказала, что в этом случае я ухожу домой и пошла в сторону двери. Однако он догнал меня, достал из тумбочки нож. Я стала дергать дверь, но она была заперта», — рассказывает Дарья.

Когда девушка попробовала воспользоваться телефоном, Антон приставил к ее шее нож и потребовал отдать смартфон. После он велел девушке снять с себя всю одежду и предупредил, что живой она выйдет из квартиры лишь в том случае, если выполнит все его указания.

«Держа в руках нож, он угрожал меня убить, расчленить и скормить своей собаке. Требовал, чтобы я разделась и легла в постель. Я в этот момент плакала, кричать он мне запретил, просила меня не насиловать. <...> Он таскал меня за волосы, пинал и всячески принуждал к действиям сексуального характера», — рассказывает девушка.

«Молила бога, чтобы не прыгнул за мной»

Когда Дарья попросила у своего насильника отпустить ее в душ помыться, тот дал ей 10 минут. В ванной у девушки созрел план — оказаться на улице через окно. Квартира располагалась на втором этаже. Девушка так и поступила, но при падении упала на водосточную трубу. К ней тут же подбежали люди и вызвали скорую.

«Я сломала позвоночник, ноги, грудную клетку. Также у меня [была] черепно-мозговая травма. Я очень боялась, что он выбежит. Он хотел меня убить — держал нож и бежал за мной. Единственное, о чем я на тот момент молила бога, чтобы он не прыгнул за мной», — рассказывает девушка.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Адвокат Дарьи Дмитрий Клинков рассказал, что подал жалобу и заявление на имя прокурора Москвы с требованием дополнительно возбудить дела по статьям об изнасиловании, разбое и незаконном лишении свободы.

