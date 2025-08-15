«Чихуахуа начали его жевать»: пара полтора года гноила труп любовника

В США супружеская пара полтора года использовала банковскую карту своего любовника, пока тот продолжал разлагаться под сдутым матрасом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Поддельный родственник

В американском штате Колорадо, в городе Лейквуде арестована супружеская пара — Джеймс и Сюзанна Агню. На момент задержания им было 55 и 57 лет соответственно. В их доме был найден труп пропавшего без вести Джеймса О’Нила. Его родственники незадолго до этого обратились в полицию и рассказали, что 62-летний О’Нил не выходил на связь с 2021 года, пишет издание Law&Crime.

При этом поначалу полицейские пришли к дому, где в последние годы проживал О’Нил и поговорили с его тезкой, не подозревая, что общаются не с пропавшим без вести мужчиной. Джеймс Агню сказал силовикам, что не хочет связываться со своими родственниками.

Но полиция все-таки показала родственникам О’Нил кадры с нагрудных камер сотрудников и они заявили, что этот мужчина не похож на О’Нила.

«Позже агентам удалось идентифицировать этого мужчину как Джеймса Агню, но, судя по разговору, он, по-видимому, намекал, что он — Джеймс О’Нил», — сообщали в полиции.

«Съехал после знакомства с иностранкой»

Полицейские вернулись к дому, где жили супруги Агню. Те сказали, что мужчина жил с ними некоторое время, но съехал после знакомства с «какой-то иностранкой» несколько лет назад.

После этого Джеймс О’Нил был объявлен в розыск как пропавший без вести. Однако уже вскоре было обнаружено, что с его карты систематически списывались деньги. Речь шла как о снятии наличных в банкомате, так и оплате в супермаркетах 7-Eleven.

По серии таких покупок в магазине по камерам удалось вычислить, что картой пропавшего американца пользуется тот же мужчина, что представился его именем в разговоре с полицейскими.

Фото: Lakewood Police Department

В начале июля 2025 года Джеймс Агню был арестован. Затем офицеры позвонили Сюзанне Агню и сообщили ей, что хотят поговорить, и что у них есть ордер на обыск.

«Она сказала, что поняла, и сразу же сообщила мне, что мы найдем тело Джеймса О’Нила в доме. Я сообщил об этом другим детективам. Сюзанна согласилась продолжить разговор со мной в участке. Детективы, обыскивавшие дом, действительно обнаружили тело мужчины, предположительно Джеймса О’Нила. <...> Она сказала, что они прожили вместе много лет и поддерживали интимные отношения со всеми тремя фигурантами дела», — рассказал один из офицеров под присягой.

Убийства не было

Сюзанна Агню признала, что изначально «было неправильно» не сообщить о его смерти. Женщина уточнила, что для отличия называла мужчину Джимом, а не Джеймсом. Полтора года назад мужчина умер от передозировки наркотиками. Поэтому на сегодняшний день им не инкриминируют убийство. Супругов обвиняют в краже и несанкционированном использовании чужой банковской карты.

«Я спросила Сюзанну, когда они решили прикрыть его тело, и она сказала, что примерно через неделю чихуахуа начали его грызть, поэтому она накрыла его спущенным надувным матрасом, чтобы попытаться отпугнуть собак», — рассказывает офицер.

В общей сложности правоохранительные органы определили, что пара за 18 месяцев потратила около $17 406 из средств социального обеспечения О'Нила.

«Джеймс меньше рассказывал о смерти Джима, но дал схожую версию событий. Он не помнил точно, когда умер Джим, но сказал, что помнит об этом и может сказать, что тот умер. Сначала он не объяснил, почему не связались с полицией, но позже сказал мне, что знал о доходах от программы дополнительного социального страхования (SSI), которые поступали на счет Джима, и что это, безусловно, учитывалось при решении, сообщать о его смерти или нет», — рассказал один из офицеров.

