В Дзержинске задержали насильника, забившего молотком фитнес-тренера

В Дзержинске задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Нижегородской области. Он задушил погибшую в лесополосе, после чего забил молотком, изнасиловал и обокрал.

Мужчине было предъявлено обвинение. В ходе допроса он сознался в содеянном.

Тело женщины было обнаружено проезжающим мимо велосипедистом на спуске к Оке. Девушка была фитнес-тренером в одном из местных клубов. В день трагедии она решила отправиться к берегу реки, чтобы искупаться.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят расследование, чтобы выяснить все детали случившегося. В суд было направлено обращение с просьбой применить меру пресечения в виде заключения под стражу.

