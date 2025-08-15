Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Дзержинске задержали насильника, забившего молотком фитнес-тренера

Фото: t.me/sledcom_nn

В Дзержинске задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Нижегородской области. Он задушил погибшую в лесополосе, после чего забил молотком, изнасиловал и обокрал.

Мужчине было предъявлено обвинение. В ходе допроса он сознался в содеянном.

Тело женщины было обнаружено проезжающим мимо велосипедистом на спуске к Оке. Девушка была фитнес-тренером в одном из местных клубов. В день трагедии она решила отправиться к берегу реки, чтобы искупаться.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят расследование, чтобы выяснить все детали случившегося. В суд было направлено обращение с просьбой применить меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Артеме Приморского края полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Пострадавшая — 38-летняя местная жительница, которая подверглась насилию на обочине автотрассы.

До этого в Алтайском крае государственный обвинитель запросил 25 лет тюремного заключения для политеховского маньяка, обвиняемого в убийстве 11 женщин. Преступления, по версии следствия, совершались с 1989 года. Только в мае 2023 года правоохранительные органы смогли выйти на след предполагаемого преступника.

