В Приморье мужчина изнасиловал 38-летнюю девушку на обочине трассы

В Артеме Приморского края полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, передает УМВД России по Приморскому краю. По данным ведомства, к стражам порядка обратилась 38-летняя местная жительница, которая рассказала, что в вечернее время на обочине автодороги между поселками Заводской и Суражевка на нее напал мужчина.

В дежурную часть отдела МВД России по г. Артему поступило заявление 38-летней местной жительницы о том, что в вечернее время вдоль автодороги из п. Заводской в п. Суражевку она подверглась насилию со стороны неизвестного гражданина, — говорится в сообщении.

На вызов выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые материалы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого, а также выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Индии мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю кузину. На следующий день 33-летний индиец вновь пришел на место трагедии, пытаясь сбить с толку прибывших полицейских. Там он потребовал от родственников не разговаривать с правоохранителями, чем сразу привлек к себе внимание.

По данным следствия, мужчину признали причастным к преступлению. Он напал на девочку, находясь в состоянии опьянения. В это время ее отец спал в соседней комнате и ничего не заметил, а утром обнаружил тело дочери и обратился в полицию.