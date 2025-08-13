Мужчина изнасиловал 14-летнюю кузину и сделал страшную инсценировку

Мужчина из индийского штата Уттар-Прадеш изнасиловал 14-летнюю кузину, передает издание NDTV. Позже он убил подростка и обставил все так, будто бы девочка решилась на самоубийство.

На следующий день 33-летний мужчина вернулся на место происшествия, чтобы запутать прибывших полицейских. В итоге подозреваемый запретил членам семьи отвечать на вопросы правоохранителей, чем вызвал подозрения. Известно, что мужчина изнасиловал и убил девочку в состоянии алкогольного опьянения. При этом отец подростка спал в другой комнате и ничего не слышал. Утром он обнаружил тело дочери и вызвал полицию.

Ранее стало известно, что в Индии аферист, притворяясь гуру, заманил несовершеннолетнюю девушку, пообещав ей духовное руководство, а затем изнасиловал. Как сообщили в правоохранительных органах, он вел блог в соцсетях, представляясь ясновидящим и предлагая своим подписчикам «покровительство».

Также в Индии женщину насиловали свекор и родня мужа под предлогом помощи в зачатии. По словам потерпевшей, супруг при этом угрожал опубликовать в Сети ее откровенные фотографии, если она заявит в полицию.