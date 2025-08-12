Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:44

Свекор придумал ужасный способ «помочь» невестке зачать ребенка

В Индии женщину насиловали свекор и родня мужа под предлогом помощи в зачатии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Индии потребовала приговорить к ответственности отца и родственника супруга, изнасиловавших ее под предлогом помощи в зачатии, сообщает The Times of India. По словам потерпевшей, муж при этом угрожал опубликовать в Сети ее откровенные фотографии, если она заявит в полицию.

Женщина рассказала, что вышла замуж в 2024 году, однако попытки зачать ребенка не увенчались успехом, поскольку у супруга выявили низкую подвижность сперматозоидов. После неудачной процедуры ЭКО свекор ночью ворвался к ней в комнату и заявил, что «готов помочь сыну в продолжении рода».

Отец мужа несколько раз приходил к невестке, но беременность не наступала. Затем его действия продолжил другой родственник. В результате женщина забеременела, но у нее случился выкидыш, после чего она обратилась в полицию.

Ранее житель Индии заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее. По словам правоохранителей, «гуру» вел блог в соцсетях, в котором рассказывал, что является прорицателем, и предлагал свое духовное покровительство.

Индия
дети
зачатие
изнасилования
родственники
беременности
