Свекор придумал ужасный способ «помочь» невестке зачать ребенка В Индии женщину насиловали свекор и родня мужа под предлогом помощи в зачатии

Жительница Индии потребовала приговорить к ответственности отца и родственника супруга, изнасиловавших ее под предлогом помощи в зачатии, сообщает The Times of India. По словам потерпевшей, муж при этом угрожал опубликовать в Сети ее откровенные фотографии, если она заявит в полицию.

Женщина рассказала, что вышла замуж в 2024 году, однако попытки зачать ребенка не увенчались успехом, поскольку у супруга выявили низкую подвижность сперматозоидов. После неудачной процедуры ЭКО свекор ночью ворвался к ней в комнату и заявил, что «готов помочь сыну в продолжении рода».

Отец мужа несколько раз приходил к невестке, но беременность не наступала. Затем его действия продолжил другой родственник. В результате женщина забеременела, но у нее случился выкидыш, после чего она обратилась в полицию.

