Фаза Луны сегодня, 1 ноября 2025 года. Сажаем озимые, составляем отчеты

Сегодня, 1 ноября, в 15:26 по временному поясу Москвы Луна начнет отсчет 12-х лунных суток этого цикла. Они будут длиться более 24 часов.
В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна
В 12-й лунный день Луна все еще будет находиться под безраздельным влиянием Рыб. Растущая фаза почти достигла своего пика — уже 5 ноября наступит полнолуние.
Краткая характеристика 12-го лунного дня
Спокойный день, который можно использовать как для подведения итогов, так и для планирования новых дел. Обязательно выделить время на спокойный отдых.
Бизнес и деньги
Хорошо удастся составление отчетов, подсчет прибылей и убытков. Новые проекты начинать не стоит, переговоры будут успешны, только если вы давно знакомы с оппонентом. Торговые операции, поездки успеха не принесут.
Здоровье и красота
Хороший день для легкой диеты и проведения водных процедур. Прислушивайтесь к желаниям организма, постарайтесь выспаться, тяжелые физические нагрузки следует исключить.
Свадьба и отношения
Отличный день для свадьбы. Общение с родственниками также пройдет успешно: даже самые токсичные из них сегодня будут миролюбиво настроены.
Природа
В преддверии полнолуния рыба уходит на глубину, а потому рыбалка сегодня удовлетворения не принесет. Садоводы могут заняться посадкой озимых. Владельцам домашних животных стоит пересмотреть вопросы досуга питомцев.