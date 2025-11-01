Сегодня, 1 ноября, в 15:26 по временному поясу Москвы Луна начнет отсчет 12-х лунных суток этого цикла. Они будут длиться более 24 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

В 12-й лунный день Луна все еще будет находиться под безраздельным влиянием Рыб. Растущая фаза почти достигла своего пика — уже 5 ноября наступит полнолуние.

Краткая характеристика 12-го лунного дня

Спокойный день, который можно использовать как для подведения итогов, так и для планирования новых дел. Обязательно выделить время на спокойный отдых.

Бизнес и деньги

Хорошо удастся составление отчетов, подсчет прибылей и убытков. Новые проекты начинать не стоит, переговоры будут успешны, только если вы давно знакомы с оппонентом. Торговые операции, поездки успеха не принесут.

Фаза Луны сегодня, 1 ноября 2025 года. Сажаем озимые, составляем отчеты Фото: Shutterstock/Fotodom

Здоровье и красота

Хороший день для легкой диеты и проведения водных процедур. Прислушивайтесь к желаниям организма, постарайтесь выспаться, тяжелые физические нагрузки следует исключить.

Свадьба и отношения

Отличный день для свадьбы. Общение с родственниками также пройдет успешно: даже самые токсичные из них сегодня будут миролюбиво настроены.

Природа

В преддверии полнолуния рыба уходит на глубину, а потому рыбалка сегодня удовлетворения не принесет. Садоводы могут заняться посадкой озимых. Владельцам домашних животных стоит пересмотреть вопросы досуга питомцев.

Ранее мы рассказали, какие работы стоит планировать в саду в ноябре