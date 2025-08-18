Жуткий конвейер из детей: няня полюбила педофила и снабжала «игрушками» Няня и ее парень-педофил из США получили на двоих 400 лет тюрьмы

Няня из Сан-Диего расплакалась в суде, когда ее приговорили к 100 годам тюремного заключения за передачу детей своему бойфренду-педофилу. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Девять лет разбирательств

Бриттни Мэй Лион была не просто няней, она предоставляла услуги бебиситтер для детей с инвалидностью, в том числе для мальчиков и девочек с расстройством аутистического спектра, передает газета Metro. Ей вменяют пособничество в растлении несовершеннолетних и производстве детской порнографии.

Детей, которые оказывались под ее присмотром, женщина зачастую передавала своему бойфренду Самуэлю Кабрере.

Ее первые преступления были раскрыты в 2016 году, когда семилетняя девочка рассказала матери о насилии. Женщина сразу же обратилась в полицию, но расследование затянулось на более чем три года, а в 2020 году разбирательство было приостановлено из-за коронавирусных ограничений.

Только в августе подельница растлителя выслушала приговор. Суд приговорил ее к 100 годам заключения.

Подельника посадили на 300 лет

Но ее подельника успели приговорить к огромному сроку еще до начала пандемии. В 2019 году суд назначил ему срок в 300 лет без права на досрочное освобождение. Жюри присяжных потратило всего лишь два часа на принятие этого решения.

В ходе расследования полиции в машине Кабреры был обнаружен ящик с двойным замком, содержащий шесть жестких дисков с сотнями видеороликов, в которых он издевается над детьми, часто снятых несколькими камерами с разных ракурсов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые из них были под воздействием наркотиков, а один из пострадавших — семилетний ребенок с аутизмом, который не мог говорить, одеваться и мыться самостоятельно.

Прокуроры рассказали, что многие жертвы были неизвестны, что вынудило их искать семьи, нанимавшие Лион в качестве няни. В переписках между преступниками видно, что женщина пыталась добиться расположения возлюбленного, обещала ему приводить все новых и новых детей.

100 лет с правом на УДО

На момент задержания Лион и Кабрере было по 22 года. А познакомились они еще в старшей школе. Сначала молодой человек попросил подругу тайно снимать женщин в раздевалках, а затем убедил ее приводить детей, находящихся под ее опекой, к нему домой. Позже девушка уже присоединилась к издевательствам. В суде няня признала свою вину.

«Девять лет я думала о том, что бы сказала сегодня. Я пришла к выводу, что нет слов, которые могли бы хоть как-то смягчить причиненный мной вред и травмы. Слово „прости“ слишком просто для того объема причиненной мной травмы и того сожаления, которое я испытываю… Ты доверила мне безопасность твоих детей, а вместо этого я подвергла их опасности. Мои действия были эгоистичными, бесцеремонными и безрассудными по отношению ко всем, кого это касалось», — заявила Лион.

Родители жертв тоже выступили в суде. Одна из матерей заявила, что Лион использовала свои знания в области изучения развития детей, чтобы усыпить их бдительность.

Некоторые из жертв выразили обеспокоенность тем, что Лион, отбывая 100-летний срок, имеет право на условно-досрочное освобождение. В юрисдикции США УДО может быть назначено человеку при достижении им 50 лет. Но прокурор заверил, что в этом возрасте женщина вряд ли перестанет представлять опасность для детей.

