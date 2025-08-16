Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:05

Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске

Трамп назвал замечательными переговоры с Путиным на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Переговоры между Россией и США на Аляске прошли замечательно и крайне успешно, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social. Он также положительно высказался о телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и некоторыми европейскими лидерами.

Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО [Марка Рютте], — высказался Трамп.

До этого пресс-служба Белого дома охарактеризовала встречу президента России Владимира Путина и главы США как историческое событие. К публикации прилагалась фотография, на которой оба лидера идут по красной дорожке.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение, однако другие подробности переговоров не раскрыл. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
переговоры
Аляска
