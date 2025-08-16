Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске Трамп назвал замечательными переговоры с Путиным на Аляске

Переговоры между Россией и США на Аляске прошли замечательно и крайне успешно, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social. Он также положительно высказался о телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и некоторыми европейскими лидерами.

Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО [Марка Рютте], — высказался Трамп.

До этого пресс-служба Белого дома охарактеризовала встречу президента России Владимира Путина и главы США как историческое событие. К публикации прилагалась фотография, на которой оба лидера идут по красной дорожке.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение, однако другие подробности переговоров не раскрыл. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.