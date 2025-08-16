Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Белый дом одним словом охарактеризовал встречу Путина и Трампа на Аляске Белый дом назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является историческим событием, написала пресс-служба Белого дома в социальной сети X. К посту прикреплен снимок, где оба политика идут по красной дорожке.

Историческая, — говорится в подписи к фотографии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи глав государств.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что на российско-американских переговорах Путина и Трампа в формате «три на три» от России будут также участвовать министр иностранных дел страны Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.

До этого в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг.