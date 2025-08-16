Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Профайлер проанализировал речь и жесты Путина на переговорах с Трампом Профайлер Анищенко: Путин был воодушевлен и расслаблен на переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин был воодушевлен и расслаблен во время своего визита на Аляску для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, допустил в беседе с RT профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По его мнению, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

Даже воодушевленная. Он доволен ходом переговоров, доволен тем, что его выслушали. Он начал высказывать более глобальные версии этого конфликта (на Украине. — NEWS.ru), которые он и пытался донести до Трампа, — отметил Анищенко.

Он также обратил внимание на кадры, где лидеры общались за кулисами. По его словам, Путин стоял спиной, но было видно, что он смеется. Анищенко подчеркнул, что это указывает на расслабленность президента. Подход Путина демонстрирует, что Россия с удовольствием будет общаться и восстанавливать отношения, что настраивает на позитивный лад, заключил профайлер.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили не только конфликт на Украине. По его словам, политики также затронули ключевые вопросы глобальной безопасности. Пушков отметил, что переговоры в целом носили стратегический характер.