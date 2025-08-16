Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:36

Профайлер проанализировал речь и жесты Путина на переговорах с Трампом

Профайлер Анищенко: Путин был воодушевлен и расслаблен на переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин был воодушевлен и расслаблен во время своего визита на Аляску для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, допустил в беседе с RT профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По его мнению, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

Даже воодушевленная. Он доволен ходом переговоров, доволен тем, что его выслушали. Он начал высказывать более глобальные версии этого конфликта (на Украине. — NEWS.ru), которые он и пытался донести до Трампа, — отметил Анищенко.

Он также обратил внимание на кадры, где лидеры общались за кулисами. По его словам, Путин стоял спиной, но было видно, что он смеется. Анищенко подчеркнул, что это указывает на расслабленность президента. Подход Путина демонстрирует, что Россия с удовольствием будет общаться и восстанавливать отношения, что настраивает на позитивный лад, заключил профайлер.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили не только конфликт на Украине. По его словам, политики также затронули ключевые вопросы глобальной безопасности. Пушков отметил, что переговоры в целом носили стратегический характер.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
жесты
речь
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиозный скандал на Украине может поломать судьбу целому экс-министру
На Западе заметили один нюанс в отношении Трампа к Путину
В России назвали условие завершения СВО до 25 декабря 2025 года
Экс-премьер Украины поделился мнением о встрече Путина и Трампа на Аляске
Российские военные нанесли мощный удар по вооружениям ВСУ
В МВД предупредили о новом хитром методе телефонных мошенников
Баклажаны в духовке: невозможно оторваться! Просто, быстро и вкусно
Дело против экс-замглавы МО России расширилось до 50 томов
Армия России заняла село Колодези в ДНР
Стало известно состояние госпитализированного Бориса Щербакова
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы
Трамп назвал лучший способ завершения украинского конфликта
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске
В МВД сообщили детали падения каршеринга в реку в Москве
Трамп двумя словами оценил встречу с Путиным на Аляске
Трамп назвал главное условие следующей встречи с Путиным
В Совфеде назвали условие встречи Зеленского с Путиным и Трампом
Появилось видео с вылетевшим в реку автомобилем каршеринга в Москве
«Холодный душ»: военкор объяснил, что сулит для ЕС встреча Путина и Трампа
Два российских аэропорта временно закрылись
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.