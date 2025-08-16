«Касались не только кризиса»: Пушков отметил характер переговоров на Аляске

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили не только конфликт на Украине, написал в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, главы государств также затронули ключевые вопросы глобальной безопасности. Пушков отметил, что переговоры в целом носили стратегический характер.

Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны. Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной, прежде всего ядерной безопасности, а также двусторонних отношений, — говорится в сообщении.

Ранее президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев выразил мнение, что встреча президентов России и США на Аляске стала шагом к перезагрузке двусторонних отношений, придав им новый смысл. По его словам, перед переговорами у обоих лидеров были две общие цели.