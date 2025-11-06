Перенесшая шесть рецидивов сепсиса девушка раскрыла главный симптом

37-летняя жительница Великобритании Амани, столкнувшаяся с шестью случаями сепсиса, назвала ощущение обреченности основным симптомом этого опасного для жизни состояния, передает Metro. Она призналась, что чувствовала безысходность, потому что осознавала всю тяжесть и опасность этого заболевания.

С сепсисом Амани впервые столкнулась в 2020 году. Женщина описывает свое состояние как болезненное и похожее на бред. Все последующие случаи были связаны с инфекцией мочевыводящих путей. Каждый раз, когда случался рецидив, у нее наблюдались изменение температуры тела, тошнота и рвота, спутанность сознания, озноб и дрожь, общее ухудшение самочувствия, сильная усталость и сонливость.

Женщина поделилась, что с каждым новым поставленным диагнозом ее страхи только усиливались. Постсепсисный синдром, который у нее развился, вызывает множество проблем: физических, психических, когнитивных и эмоциональных.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что кашель, который продолжается три недели и более, может быть признаком серьезного заболевания, включая онкологию. Хотя в большинстве случаев кашель — безобидный симптом распространенных инфекций, важно не игнорировать его длительное присутствие.