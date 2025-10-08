Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:59

Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп

Фото: Shutterstock/FOTODOM

20-летний житель Великобритании Леви Дьюи потерял обе ноги после того, как перепутал опасную инфекцию с обычным гриппом, сообщает Unilad. Молодой человек почувствовал недомогание и решил лечиться самостоятельно, однако его состояние быстро ухудшилось.

Он принимал таблетки от простуды и гриппа, но температура не спадала, он стал сонным, потерял аппетит и просто не был самим собой, — рассказала мать юноши.

Родители доставили Леви в больницу, где медики обнаружили у пациента пневмококковую пневмонию, осложнившуюся сепсисом и полиорганной недостаточностью. Юношу экстренно ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей, состояние пациента оставалось крайне тяжелым. Спустя несколько дней медикам пришлось ампутировать обе ноги ниже колен.

Жизнь перевернулась с ног на голову. Мне было трудно принять, что теперь я живу без ног, — признался Леви.

Ранее 19-летней студентке из Великобритании ампутировали ноги ниже колен и пальцы рук из-за менингококковой инфекции. Девушка долгое время принимала симптомы болезни за простуду и обратилась к врачам, когда ее состояние стало критическим. После двух дней в медикаментозной коме врачи провели ампутацию. Девушке сделали протезы, и она вновь учится ходить.

болезни
сепсис
Великобритания
грипп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ
В Армении создадут Четвертую республику
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.