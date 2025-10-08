Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп

20-летний житель Великобритании Леви Дьюи потерял обе ноги после того, как перепутал опасную инфекцию с обычным гриппом, сообщает Unilad. Молодой человек почувствовал недомогание и решил лечиться самостоятельно, однако его состояние быстро ухудшилось.

Он принимал таблетки от простуды и гриппа, но температура не спадала, он стал сонным, потерял аппетит и просто не был самим собой, — рассказала мать юноши.

Родители доставили Леви в больницу, где медики обнаружили у пациента пневмококковую пневмонию, осложнившуюся сепсисом и полиорганной недостаточностью. Юношу экстренно ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей, состояние пациента оставалось крайне тяжелым. Спустя несколько дней медикам пришлось ампутировать обе ноги ниже колен.

Жизнь перевернулась с ног на голову. Мне было трудно принять, что теперь я живу без ног, — признался Леви.

Ранее 19-летней студентке из Великобритании ампутировали ноги ниже колен и пальцы рук из-за менингококковой инфекции. Девушка долгое время принимала симптомы болезни за простуду и обратилась к врачам, когда ее состояние стало критическим. После двух дней в медикаментозной коме врачи провели ампутацию. Девушке сделали протезы, и она вновь учится ходить.