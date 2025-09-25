«Простуда» обернулась для студентки ампутацией ног и пальцев рук Студентка из Великобритании лишилась ног и пальцев из-за инфекции

Студентке из Великобритании ампутировали ноги ниже колен и пальцы рук из-за менингококковой инфекции, передает People. Первые симптомы 19-летняя девушка списала на простуду. Она попала в больницу лишь тогда, когда болезнь осложнилась сепсисом.

При госпитализации медикам пришлось столкнуться с рядом проблем: низким насыщением кислородом и нарушенным кровообращением. Ноги пациентки опухли и приобрели зеленоватый оттенок, а органы начали отказывать. Студентку ввели в медикаментозную кому, где она провела двое суток, отметили журналисты.

Когда девушка пришла в себя, она ничего не видела и не могла говорить. Затем из-за некроза тканей конечностей врачам пришлось провести ампутацию. Отмечается, что студентке установили протезы, теперь она заново учится ходить, сообщили в издании.

