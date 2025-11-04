Ученые назвали неочевидный симптом рака

Кашель, сохраняющийся три недели и более, может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания, сообщает Mirror. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

При этом эксперты уточняют, что в большинстве случаев кашель остается безобидным симптомом, характерным для COVID-19, ОРВИ и других распространенных заболеваний. Однако при сохранении симптома дольше трех недель рекомендуется пройти медицинское обследование для исключения опасных диагнозов.

Ранее стало известно, что вирусные инфекции вроде COVID-19 и гриппа могут «разбудить» спящие клетки рака молочной железы. Ученые обнаружили, что такие клетки, находящиеся, например, в легких, при заражении начинают активно расти и формировать новые опухоли. Эксперименты на мышах показали, что после инфицирования SARS-CoV-2 или гриппом метастазы появлялись уже через две недели.

До этого главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что курение и алкоголь — главные факторы развития рака. Курильщики заболевают раком в 30 раз чаще. Ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания, вирусные инфекции и неправильное питание также способствуют онкологическим заболеваниям.