Рой дронов сровнял с землей очередную ТЭЦ: удары по Украине 6 ноября

Рой дронов сровнял с землей очередную ТЭЦ и другие объекты на украинской территории минувшей ночью. Какие подробности об этом известны, сколько БПЛА запустили по целям, какие еще были удары по Украине 6 ноября?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 6 ноября

Воздушные силы ВСУ утверждают, что ночью 6 ноября российская сторона направила в сторону Украины 135 ударных БПЛА типа «Герань»/«Гербера», а также другие беспилотники по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

На Украине признали попадание 27 ударных БПЛА по 13 целям. 108 БПЛА якобы были сбиты или подавлены усилиями авиации, зенитно-ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По каким целям на Украине били 6 ноября

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что прошедшая ударная кампания ВС РФ продолжила стратегию «удушающего давления на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины».

«Минувшая ночь и вторая половина 5 ноября прошли под знаком точечных, но адресных ударов российских дронов и ракет. Основное внимание — Сумы и Днепропетровская область, а также тыловые направления в Полтавской и Кировоградской областях», — указал подпольщик.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что российские удары достигли целей минимум в четырех областях Украины. В Днепропетровской области, по его данным, около 20 «Гераней» поразили ТЭЦ и железнодорожную инфраструктуры в Каменском; уничтожены цели в Петропавловке и Васильковке.

«Рой дронов сровнял с землей очередную ТЭЦ», «Огненное зарево осветило ночное небо», — оценивают прилет в Днепропетровской области пользователи Сети.

«В Чернигове удары нанесены по складу ГСМ и казарме. В Сумской области зафиксированы четыре волны атак по Ахтырке, Сумам и Хотени. Основные цели: энергосети и военные склады. Взрывы звучали в Херсоне, Запорожье», — добавил Царев.

Сергей Лебедев заявил, что на северо-востоке Украины удары по Сумам и Чернигову преследовали цель блокировать приграничные поставки и подготовить почву для возможного давления с Курского выступа; в центральных областях — Полтавская и Кировоградской области — формируется «пояс изоляции», разрывающий Киев и Днепропетровск; в Днепропетровской области повторяющиеся прилеты по Каменскому говорят о взятии города как приоритетной цели, где располагаются ключевая железнодорожная развязка и ТЭС, которая питает восточные направления.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как на Украине разносят энергетические объекты 6 ноября

Массированный удар 19 БПЛА «Герань-2» по промышленной зоне в Каменском Днепропетровской области нанес ущерб тяговой подстанции «Запорожье — Днепродзержинск», сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан».

В результате последующего пожара на улице Сичеславский Шлях уничтожены три административных здания технической службы железнодорожной станции, общая площадь возгорания составила около 300 кв м, уточнил источник.

«Поражение „Запорожье — Днепродзержинск“ нарушило электроснабжение на участке Днепропетровск — Запорожье, обеспечивавшем военные перевозки и снабжение Днепровской группировки ВСУ», — говорится в публикации.

Попадания БПЛА зафиксированы по площадке предприятия «Харьковские высоковольтные электрические сети» АО «Харьковоблэнерго» в Богодухове Харьковская области; в Городне Черниговской области «Герань-2» прицельно ударила по подстанции, которая использовалась как резервный узел питания железнодорожной тяги и связи на участке Нежин — Чернигов, сообщил «Донбасский партизан».

В Бахмаче Черниговской области, добавил источник, удар тремя беспилотниками нарушил энергоснабжение ключевого железнодорожного узла, через который проходили эшелоны с боеприпасами и техникой из центральных областей; в Барвенково Харьковской области удар пришелся близ подстанции «Торецкая».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

