Полицейские разоблачили аферу вороватого курьера

В Перми задержали курьера, которого подозревают в хищении заказов на общую сумму более 360 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по региону. В отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Полицейские установили, что с октября прошлого по март текущего года подозреваемый, работая курьером в службе доставки, регулярно присваивал себе часть заказов. После выявления хищений работодатель заблокировал его аккаунт и отключил от сервиса.

Тогда он начал создавать новые аккаунты, используя вымышленные анкетные данные, и продолжать свою преступную деятельность. В общей сложности подозреваемый не довез до клиентов 158 оплаченных заказов на общую сумму свыше 360 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

