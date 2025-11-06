Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 12:13

Полицейские разоблачили аферу вороватого курьера

В Перми курьер присвоил заказы на 360 тысяч рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Перми задержали курьера, которого подозревают в хищении заказов на общую сумму более 360 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по региону. В отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Полицейские установили, что с октября прошлого по март текущего года подозреваемый, работая курьером в службе доставки, регулярно присваивал себе часть заказов. После выявления хищений работодатель заблокировал его аккаунт и отключил от сервиса.

Тогда он начал создавать новые аккаунты, используя вымышленные анкетные данные, и продолжать свою преступную деятельность. В общей сложности подозреваемый не довез до клиентов 158 оплаченных заказов на общую сумму свыше 360 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее трое преступников обманом выманили у подростка цифровые открытки для мессенджера на сумму 60 тыс. рублей. Они встретились с жертвой у метро Пушкинская, куда пригласили его под предлогом съемок ролика, но вместо этого затащили в машину, пригрозили пистолетом и заставили перевести открытки.

курьеры
мошенники
Пермь
деньги
