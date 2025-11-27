В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса

Следователи установили личность исполнителя громкого убийства президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, которое было совершено в Москве в 1999 году, заявили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. Правоохранители нашли свидетеля, который рассказал об известных ему обстоятельствах преступления.

Благодаря его показаниям и детальному анализу материалов уголовного дела удалось выйти на след человека, расправившегося с Постниковым. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группировку.

Между обвиняемым и свидетелем провели очную ставку, в ходе которой свидетель указал на обвиняемого как на совершившего преступление, — подчеркнули в ведомстве.

36-летний Постников был застрелен возле дома его близкой подруги на Маломосковской улице. Он припарковался во дворе, вышел из машины и в тот же миг попал под обстрел. Убийство наделало много шума, поскольку «Вист» считался крупнейшим производителем отечественной оргтехники, сотрудничал с Microsoft и Samsung. Кроме того, Постников лично знал Билла Гейтса, они встречались в 1997 году.

