День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:30

В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса

В Москве установили исполнителя убийства президента компании «Вист» Постникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следователи установили личность исполнителя громкого убийства президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, которое было совершено в Москве в 1999 году, заявили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. Правоохранители нашли свидетеля, который рассказал об известных ему обстоятельствах преступления.

Благодаря его показаниям и детальному анализу материалов уголовного дела удалось выйти на след человека, расправившегося с Постниковым. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группировку.

Между обвиняемым и свидетелем провели очную ставку, в ходе которой свидетель указал на обвиняемого как на совершившего преступление, — подчеркнули в ведомстве.

36-летний Постников был застрелен возле дома его близкой подруги на Маломосковской улице. Он припарковался во дворе, вышел из машины и в тот же миг попал под обстрел. Убийство наделало много шума, поскольку «Вист» считался крупнейшим производителем отечественной оргтехники, сотрудничал с Microsoft и Samsung. Кроме того, Постников лично знал Билла Гейтса, они встречались в 1997 году.

Ранее обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин попросил прощения у семьи погибшего в последнем слове. Мужчина подчеркнул, что не имел намерения взрывать бомбу. По его словам, «все должно было быть по-другому».

убийства
Москва
киллеры
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.