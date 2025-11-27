В Госдуме ответили, зачем Киев начал обучать детей управлению боевыми БПЛА Депутат Толмачев: ВСУ хотят поставить под удар детей и обвинить в этом Россию

Вооруженные силы Украины обучают детей управлению боевыми БПЛА с целью использовать их на поле боя и затем обвинить Россию в их гибели, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, отчаянные шаги Киева указывают на приближение конфликта к развязке.

Нацистский киевский режим готов подставить под удар детей. На остатках временно подконтрольных ВСУ участков Запорожья из подростков делают живые бомбы. Их превращают в террористов, обучая управлению дронами. Что это значит? Первое — Киев в отчаянии. Бросить детей в огонь в качестве пушечного мяса — это нечто запредельно циничное и безответственное. Второе — ВСУ пытаются спровоцировать скандал, обвинив Россию в убийствах детей. Преступному режиму снятся кровавые заголовки в западных СМИ, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что вся ответственность за это ляжет на Киев. По словам депутата, подготовка детей к боевым действиям является гнусным поступком и нарушением всех существующих международных конвенций, которые показательно чтит президент Украины Владимир Зеленский.

Третье — Киев не учит уроков истории. Напомню: 1945 год, конец Великой Отечественной войны, наши войска на подступах к Берлину встречают гитлерюгенд — детей в военной форме, которым из-за нехватки настоящего оружия выдавали трофеи и муляжи. При этом подросткам все же успели промыть мозги, и фанатичная молодежь вместо того, чтобы разойтись по домам, попыталась провоцировать наших бойцов. Когда под ружье массово ставят детей, это верный признак конца, — резюмировал Толмачев.

Ранее активист Дмитрий Бирзулов заявил, что в Запорожье школьников учат управлять боевыми беспилотниками. По его данным, подготовку организуют временная гражданская администрация и управление Национальной полиции Украины.