День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:30

В Госдуме ответили, зачем Киев начал обучать детей управлению боевыми БПЛА

Депутат Толмачев: ВСУ хотят поставить под удар детей и обвинить в этом Россию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины обучают детей управлению боевыми БПЛА с целью использовать их на поле боя и затем обвинить Россию в их гибели, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, отчаянные шаги Киева указывают на приближение конфликта к развязке.

Нацистский киевский режим готов подставить под удар детей. На остатках временно подконтрольных ВСУ участков Запорожья из подростков делают живые бомбы. Их превращают в террористов, обучая управлению дронами. Что это значит? Первое — Киев в отчаянии. Бросить детей в огонь в качестве пушечного мяса — это нечто запредельно циничное и безответственное. Второе — ВСУ пытаются спровоцировать скандал, обвинив Россию в убийствах детей. Преступному режиму снятся кровавые заголовки в западных СМИ, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что вся ответственность за это ляжет на Киев. По словам депутата, подготовка детей к боевым действиям является гнусным поступком и нарушением всех существующих международных конвенций, которые показательно чтит президент Украины Владимир Зеленский.

Третье — Киев не учит уроков истории. Напомню: 1945 год, конец Великой Отечественной войны, наши войска на подступах к Берлину встречают гитлерюгенд — детей в военной форме, которым из-за нехватки настоящего оружия выдавали трофеи и муляжи. При этом подросткам все же успели промыть мозги, и фанатичная молодежь вместо того, чтобы разойтись по домам, попыталась провоцировать наших бойцов. Когда под ружье массово ставят детей, это верный признак конца, — резюмировал Толмачев.

Ранее активист Дмитрий Бирзулов заявил, что в Запорожье школьников учат управлять боевыми беспилотниками. По его данным, подготовку организуют временная гражданская администрация и управление Национальной полиции Украины.

БПЛА
Украина
СВО
Запорожье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне признались, кто из поэтов им нравится больше всего
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.