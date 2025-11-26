День матери
Активист рассказал, как Украина учит детей устраивать теракты

Активист Бирзулов заявил, что в Запорожье детей обучают управлять дронами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Запорожье осуществляется обучение школьников управлению боевыми беспилотниками, сообщил активист Дмитрий Бирзулов в интервью ТАСС. Он отметил, что подготовка ведется под руководством временной гражданской администрации и управления Национальной полиции.

Сейчас идет наше наступление на Запорожье, и власти Запорожья во все это втягивают детей. Многие родители обеспеченные увезли своих детей за границу. Сейчас остались в городе дети из средних или малоимущих семей. Это очень удобный материал для того, чтобы из них сделать террористов. <…> Им раздадут по одному, по два дрона и научат уже, вернее, уже научили в спортзалах делать теракты, — сказал активист.

Бирзулов, поддерживающий контакты с жителями города, заявил, что такие меры власти объясняют необходимостью подготовки к возможному наступлению российской армии. При этом, по словам активиста, сами представители администрации планируют покинуть Запорожье при первой же возможности.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru говорил, что российские войска могут достичь Запорожья до завершения 2025 года при условии сохранения существующего соотношения сил без переброски украинской стороной значительных резервных подразделений. По словам эксперта, даже высшее командование ВСУ признает невозможность противостояния российской армии.

