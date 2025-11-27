Девочка пришла к врачам с личинками червей в печени

В московской больнице Сперанского провели успешную операцию по удалению паразитарных кист у 14-летней пациентки, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Медикам удалось извлечь из печени девочки пять эхинококковых образований, обнаруженных в ходе планового обследования.

Эхинококковая киста — это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей Echinococcus. Заражение человека происходит при контакте с зараженными животными или их выделениями, а также при употреблении пищи, загрязненной яйцами паразита (поэтому важно хорошо мыть овощи, фрукты, зелень), — пояснил заведующий хирургическим отделением №1, профессор Игорь Хворостов.

Для проведения операции медики использовали современный высокотехнологичный метод — иссечение под лапароскопическим контролем. Вначале путем пункции они ввели специальный препарат, уничтожающий личинок, затем удалили содержимое новообразований и извлекли хитиновые оболочки.

Пациентку выписали домой в хорошем самочувствии спустя пять дней после операции. Дальнейшее наблюдение за ее состоянием будет осуществляться амбулаторно специалистами медицинского учреждения.

Ранее паразитолог Эдуард Бартули заявил, что овощи и фрукты из магазинов рекомендуется мыть кипяченой водой. По его словам, это не только позволит очистить продукты от пыли и химикатов, но и исключит риски заражения паразитами.