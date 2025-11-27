День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:29

Девочка пришла к врачам с личинками червей в печени

В Москве врачи удалили у девочки-подростка паразитарные кисты из печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В московской больнице Сперанского провели успешную операцию по удалению паразитарных кист у 14-летней пациентки, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Медикам удалось извлечь из печени девочки пять эхинококковых образований, обнаруженных в ходе планового обследования.

Эхинококковая киста — это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей Echinococcus. Заражение человека происходит при контакте с зараженными животными или их выделениями, а также при употреблении пищи, загрязненной яйцами паразита (поэтому важно хорошо мыть овощи, фрукты, зелень),пояснил заведующий хирургическим отделением №1, профессор Игорь Хворостов.

Для проведения операции медики использовали современный высокотехнологичный метод — иссечение под лапароскопическим контролем. Вначале путем пункции они ввели специальный препарат, уничтожающий личинок, затем удалили содержимое новообразований и извлекли хитиновые оболочки.

Пациентку выписали домой в хорошем самочувствии спустя пять дней после операции. Дальнейшее наблюдение за ее состоянием будет осуществляться амбулаторно специалистами медицинского учреждения.

Ранее паразитолог Эдуард Бартули заявил, что овощи и фрукты из магазинов рекомендуется мыть кипяченой водой. По его словам, это не только позволит очистить продукты от пыли и химикатов, но и исключит риски заражения паразитами.

Россия
Москва
паразиты
подростки
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне признались, кто из поэтов им нравится больше всего
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.