27 ноября 2025 в 13:37

С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь

С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
У NEWS.ru есть рецепт классического цезаря в новом прочтении. Гости удивятся, а родные будут умолять приготовить салат в будние дни!

Возьмите 1 кочан хрустящего салата романо (около 300 г) и порвите его руками на удобные кусочки. Добавьте 200 г нежных ломтиков слабосоленого лосося и 1 спелый авокадо, нарезанный дольками.

Берем 50 г чиабатты, режем кубиками. Обжариваем с чесноком на оливковом масле до хруста. Для заправки смешиваем 3 ст. л. греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. вустерского соуса и 1 ст. л. лимонного сока. Взбиваем в воздушный соус — тайное оружие нашего салата цезарь!

Соедините салатик с заправкой, потом нежно выложите ароматные гренки и 50 г тонких слайсов пармезана. Этот цезарь с благородными нотками копченого лосося и кремовым авокадо станет звездой вашего стола! Подавайте салат цезарь сразу, пока гренки сохраняют свою хрустящую текстуру.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить печеночный торт. Да, фигура важна, но устраивать иногда небольшие праздники с лакомствами полезно для нервов! Тем более это блюдо — источник железа!

