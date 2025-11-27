С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь

У NEWS.ru есть рецепт классического цезаря в новом прочтении. Гости удивятся, а родные будут умолять приготовить салат в будние дни!

Возьмите 1 кочан хрустящего салата романо (около 300 г) и порвите его руками на удобные кусочки. Добавьте 200 г нежных ломтиков слабосоленого лосося и 1 спелый авокадо, нарезанный дольками.

Берем 50 г чиабатты, режем кубиками. Обжариваем с чесноком на оливковом масле до хруста. Для заправки смешиваем 3 ст. л. греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. вустерского соуса и 1 ст. л. лимонного сока. Взбиваем в воздушный соус — тайное оружие нашего салата цезарь!

Соедините салатик с заправкой, потом нежно выложите ароматные гренки и 50 г тонких слайсов пармезана. Этот цезарь с благородными нотками копченого лосося и кремовым авокадо станет звездой вашего стола! Подавайте салат цезарь сразу, пока гренки сохраняют свою хрустящую текстуру.

