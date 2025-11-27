День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:28

«Лишь мечты»: военный эксперт высмеял планы НАТО создать 800-тысячную армию

Военэксперт Дандыкин: НАТО не удастся создать 800-тысячную армию для борьбы с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Странам НАТО не удастся создать 800-тысячную армию для борьбы с Россией, эти амбиции являются не более чем фантазией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, реальные возможности Альянса не соответствуют заявленным масштабам.

Согласно плану, НАТО намерено разместить войска в Польше и странах Прибалтики. Гипотетически Альянс думает, что ему удастся собрать 800-тысячную армию. Несколько сотен тысяч могут в теории набрать, но не 800 тысяч. Это практически число всех крупных армий в Европе: Британии, Франции, Германии и Польши. Но давайте помнить о том, что их вооруженные силы — никудышные, у них нет реального боевого опыта. Так что пока это все лишь мечты. Как, впрочем, и то, что американские солдаты к ним присоединятся, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что текущая военная активность ФРГ происходит на фоне стремительной потери экономических позиций страны. По мнению военэксперта, Берлин, забыв печальный опыт прошлого, пытается стать главной военной державой в Европе, наращивая численность войск и занимаясь их перевооружением.

На самом деле немцы сейчас активизировались наряду с тем, что стремительно теряют позиции в экономике. Они стараются стать первой военной державой в Европе, увеличить число военнослужащих до 80 тысяч человек. То есть активничают. В общем-то, их замкнуло, они забыли историю и печальную судьбу Третьего рейха. Сейчас мы видим, что в ФРГ пока стараются призывать контрактников. Потом это будут срочники, потому что желающих идти служить нет. Они видят себя главными вообще на всех направлениях по консолидации сил Евросоюза против РФ, — подытожил Дандыкин.

Ранее глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что Германия может стать центральным плацдармом НАТО в случае конфликта с Россией. По его словам, Альянс осознает: сдержать РФ не получится, если действовать нескоординированно или недостаточно быстро.

НАТО
Германия
Европа
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
