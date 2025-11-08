Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 03:03

Названа страна, через которую НАТО перебросит 800 тысяч солдат к границе РФ

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Германия может стать центральным плацдармом НАТО в случае конфликта с Россией, заявил на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк. По его словам, Альянс осознает: сдержать РФ не получится, если действовать нескоординированно или недостаточно быстро.

В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг, — отметил он.

Ранее лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич сообщил NEWS.ru, что НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов. Он указал, что слова генерального секретаря Альянса Марка Рютте о превосходстве Блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.

До этого генсек НАТО призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Комментируя это, коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми поднял Рютте на смех. По его словам, РФ непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у РФ начинать военный конфликт со странами НАТО.

