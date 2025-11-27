День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:19

«Думают, это шутки»: в Госдуме высказались о возможных ядерных учениях НАТО

Колесник: ядерные учения НАТО на восточном фланге станут новым витком эскалации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ядерные учения НАТО на восточном фланге Альянса могут спровоцировать новый виток эскалации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные действия способны перерасти в полномасштабный военный конфликт и привести к началу третьей мировой войны.

Эти учения НАТО на восточном фланге могут перерасти в совсем нехорошие вещи. История знает много случаев, когда какие-то мелочи приводили к военным действиям. А если они начнутся на восточном фланге, понятно, что они подразумевают агрессию против Россию. Это станет очередным витком эскалации и приведет к третьей мировой войне. Тогда уже никаких учений и не будет. В НАТО, видимо, не понимают этого, думают, что это все шутки. Забыли, что такое война, — высказался Колесник.

Ранее власти Эстонии предложили проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса. В Таллине уточнили, что речь идет в том числе об отработке применения западного ядерного вооружения у границ России. По словам западных журналистов, подобные военные маневры должны продемонстрировать мощь Североатлантического альянса.

НАТО
Россия
войны
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне признались, кто из поэтов им нравится больше всего
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.