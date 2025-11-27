«Думают, это шутки»: в Госдуме высказались о возможных ядерных учениях НАТО

Ядерные учения НАТО на восточном фланге Альянса могут спровоцировать новый виток эскалации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные действия способны перерасти в полномасштабный военный конфликт и привести к началу третьей мировой войны.

Эти учения НАТО на восточном фланге могут перерасти в совсем нехорошие вещи. История знает много случаев, когда какие-то мелочи приводили к военным действиям. А если они начнутся на восточном фланге, понятно, что они подразумевают агрессию против Россию. Это станет очередным витком эскалации и приведет к третьей мировой войне. Тогда уже никаких учений и не будет. В НАТО, видимо, не понимают этого, думают, что это все шутки. Забыли, что такое война, — высказался Колесник.

Ранее власти Эстонии предложили проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса. В Таллине уточнили, что речь идет в том числе об отработке применения западного ядерного вооружения у границ России. По словам западных журналистов, подобные военные маневры должны продемонстрировать мощь Североатлантического альянса.