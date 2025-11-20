Тело мужчины без обуви обнаружили в овраге в Перми

В Перми обнаружили тело 43-летнего мужчины в одном из оврагов недалеко от жилого комплекса, пишет perm.aif.ru со ссылкой на СК России. На погибшем не было обуви и была частично снята одежда.

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины 1982 года рождения в Свердловском районе города Перми, — отметили в комитете.

Ранее в Челябинске в одной из квартир нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика.

До этого в лесопарке Екатеринбурга нашли обезглавленный труп женщины с ровным срезом на шее. Тело было полностью обнажено, при себе погибшая имела только кольцо на пальце. Погибшую обнаружил местный житель во время утренней пробежки.