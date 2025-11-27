Скандально известный блогер сбежал из Индонезии после объявления в розыск Блогер Домогацкий сбежал из Индонезии после объявления в розыск за мошенничество

Скандально известный блогер и предприниматель в сфере строительства Сергей Домогацкий покинул территорию Индонезии, пишет Telegram-канал Mash. Его отъезд произошел вскоре после того, как правоохранители объявили его в розыск по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей элитных вилл на Бали.

Сотрудники полиции направили Домогацкому официальное уведомление с требованием явиться 17 ноября, однако бизнесмен не исполнил это требование. К 21 ноября он так и не появился в указанном месте. Позднее стало известно, что Домогацкий покинул Бали еще 30 октября, вылетев в Малайзию. На звонки он отвечает, утверждая, что пока не имеет возможности вернуться на остров, так как занят решением своих дел в Куала-Лумпуре.

По последним данным, на блогера уже поступило около 30 жалоб. 29 заявителей утверждают, что понесли финансовые потери из-за недостроенных или не соответствующих заявленным параметрам объектов недвижимости, которые Домогацкий обещал построить. Не менее 30 граждан России прибыли на Бали, чтобы подать заявления в полицию. Они по-прежнему находятся на острове, ожидая развития событий.

