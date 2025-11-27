День матери
27 ноября 2025 в 10:23

Блогера-сексолога разыскивают за долг в десятки миллионов рублей

Кредиторы разыскивают блогера Анжелику Молеву за долг в 30 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал Baza сообщает, что блогера и сексолога Анжелику Молеву разыскивают кредиторы за долг в 30 млн рублей. По данным источника, розыск связан с взысканием средств, которые она получила на компанию и вывела на личные нужды. Сейчас, как пишет канал, Молева проводит отпуск в Таиланде и делится в соцсетях фотографиями из дорогого отеля.

Молева активно развивала личный бренд, вела блог, где делилась знаниями в области сексологии, бизнес-тренинга и психологии, а также предлагала услуги наставничества. По информации Baza, параллельно она руководила ООО «Агроинвесткапитал», на которое взяла крупные кредиты. Как пишет канал, после банкротства компании ее активов оказалось недостаточно для погашения долгов, в связи с чем Молеву привлекли к субсидиарной ответственности. Согласно материалам источника, теперь она отдыхает на Пхукете в пятизвездочном отеле и продолжает вести блог, рассказывая подписчицам о личностном росте и сексуальности.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) оштрафована на 1 млн рублей за невыплаченный кредит. По данным канала, она взяла заем под 3,99% в месяц на развитие бизнеса, но перестала вносить платежи, в результате чего долг с процентами и штрафами вырос до 1,24 млн рублей.

блогеры
розыск
долги
мошенничество
