Блогера-сексолога разыскивают за долг в десятки миллионов рублей

Telegram-канал Baza сообщает, что блогера и сексолога Анжелику Молеву разыскивают кредиторы за долг в 30 млн рублей. По данным источника, розыск связан с взысканием средств, которые она получила на компанию и вывела на личные нужды. Сейчас, как пишет канал, Молева проводит отпуск в Таиланде и делится в соцсетях фотографиями из дорогого отеля.

Молева активно развивала личный бренд, вела блог, где делилась знаниями в области сексологии, бизнес-тренинга и психологии, а также предлагала услуги наставничества. По информации Baza, параллельно она руководила ООО «Агроинвесткапитал», на которое взяла крупные кредиты. Как пишет канал, после банкротства компании ее активов оказалось недостаточно для погашения долгов, в связи с чем Молеву привлекли к субсидиарной ответственности. Согласно материалам источника, теперь она отдыхает на Пхукете в пятизвездочном отеле и продолжает вести блог, рассказывая подписчицам о личностном росте и сексуальности.

