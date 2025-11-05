Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025

Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати

Mash: певица Алекса оштрафована на 1 млн рублей

Telegram-канал Mash сообщает, что певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) оштрафована на 1 млн рублей. По данным канала, в феврале бывшая возлюбленная Тимати взяла кредит на развитие бизнеса под 3,99% в месяц сроком на полгода, однако уже к лету она перестала вносить платежи.

Mash пишет, что задолженность выросла до 1,24 млн рублей (975 тыс. — основной долг, 160 тыс. — проценты, 109 тыс. — штрафы). По информации канала, банк потребовал досрочного погашения, но блогер проигнорировала требования, не явилась в суд и не ответила на претензии. Теперь, указывают журналисты, суд обязал ее выплатить полную сумму долга и еще 62 тыс. рублей госпошлины.

Тем временем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил мнение, что масштабная вечеринка, которую рэпер Тимати устроил в честь Хеллоуина в центре Москвы, является самым настоящим «шабашем». По его словам, этот праздник совершенно неуместен в России, особенно когда в стране продолжаются военные действия.

До этого невеста рэпера Тимати Валентина Иванова похвасталась подписчикам автомобилем, который исполнитель подарил ей после рождения дочери. Девушка опубликовала видео с гиперкаром Koenigsegg Reger, стоящим на парковке.

