Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей Невеста Тимати похвасталась подаренной ей иномаркой за 250 млн рублей

Невеста рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова похвасталась подписчикам автомобилем, который исполнитель подарил ей после рождения дочери. Девушка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с гиперкаром Koenigsegg Reger, стоящим на парковке.

Стоимость гиперкара оценивается в 250 млн рублей. Внутри салон иномарки отделан кожей. Подписчики Ивановой поздравили модель с обновкой и оценили роскошный подарок от жениха.

Пара состоит в отношениях уже три года, но так и не оформила их официально. 2 августа Иванова родила рэперу дочь Эмму. Для Тимати девочка стала третьим ребенком, но он никогда не женился на матерях своих детей. Первая дочь рэпера Алиса родилась от модели Алены Шишковой и сын Ратмир — от блогера Анастасии Решетовой.

Ранее стало известно, что рэпер подарил новорожденной дочери браслет от Van Сleef за 500 тыс. рублей. Мама девочки также показала фотографию подарка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Браслет обошелся артисту в стоимость автомобиля. Украшение отличается узнаваемыми четырехлистниками Alhambra и украшено бриллиантами.