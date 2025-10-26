Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:27

Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей

Невеста Тимати похвасталась подаренной ей иномаркой за 250 млн рублей

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Невеста рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова похвасталась подписчикам автомобилем, который исполнитель подарил ей после рождения дочери. Девушка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с гиперкаром Koenigsegg Reger, стоящим на парковке.

Стоимость гиперкара оценивается в 250 млн рублей. Внутри салон иномарки отделан кожей. Подписчики Ивановой поздравили модель с обновкой и оценили роскошный подарок от жениха.

Пара состоит в отношениях уже три года, но так и не оформила их официально. 2 августа Иванова родила рэперу дочь Эмму. Для Тимати девочка стала третьим ребенком, но он никогда не женился на матерях своих детей. Первая дочь рэпера Алиса родилась от модели Алены Шишковой и сын Ратмир — от блогера Анастасии Решетовой.

Ранее стало известно, что рэпер подарил новорожденной дочери браслет от Van Сleef за 500 тыс. рублей. Мама девочки также показала фотографию подарка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Браслет обошелся артисту в стоимость автомобиля. Украшение отличается узнаваемыми четырехлистниками Alhambra и украшено бриллиантами.

Тимати
дети
иномарки
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска о готовности Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.