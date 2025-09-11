Тимати подарил новорожденной дочери браслет по цене машины

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подарил новорожденной дочери Эмме браслет от Van Сleef за 500 тысяч рублей. Мама девочки Валентина Иванова сообщила о презенте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Браслет обошелся артисту в стоимость автомобиля.

Украшение отличается узнаваемыми четырехлистниками Alhambra и украшено бриллиантами. Браслеты стали воплощением статуса и изысканности в мире высокой моды с 1968 года. Цена изготовленного из золота и драгоценных камней предмета начинается от сотен тысяч рублей и может превышать миллион.

Родители Эммы состоят в отношениях уже три года. Официального заявления о бракосочетании пара не делала, но заметно, что у Ивановой на пальце есть кольцо, которое напоминает обручальное. Для Тимати Эмма стала третьим ребенком, он никогда не женился на матерях своих детей.

Ранее Тимати показал фото новорожденной дочери, которая появилась на свет 2 августа. Рэпер поделился кадрами в соцсетях на фоне слухов о разрыве с возлюбленной.