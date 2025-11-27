День матери
27 ноября 2025 в 13:28

В Венгрии обвинили Брюссель в уничтожении энергобезопасности Европы

Сийярто: ЕС уничтожает энергобезопасность Европы из-за отказа от ресурсов из РФ

Петер Сийярто
Брюссель уничтожает энергетическую безопасность Европы из-за отказа от российских углеводородов, заявил Радио и телевидению Сербии глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что ЕС, принимая подобные решения, не учитывает особенности географического положения стран сообщества.

Брюссель <…> уничтожают европейскую энергетическую безопасность, отрезая себя от российских источников энергии, — сказал Сийярто.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок российских энергоносителей после установления режима прекращения огня на Украине. Политик раскритиковал курс немецких властей на полный отказ от сотрудничества с Москвой, назвав эту позицию ошибочной.

До этого политолог Александр Дудчак предупредил о серьезных последствиях для Европы в случае полного ее отказа от российских нефти и газа. Он считает, что ЕС, переориентируя экономику на военные нужды, разрушает прежние хозяйственные взаимосвязи. Он напомнил, что сейчас европейцы получают газ из России по газопроводу «Южный поток» через Турцию.

