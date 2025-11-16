Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок российских энергоносителей после установления режима прекращения огня на Украине, передает Funke. Политик раскритиковал курс немецких властей на полный отказ от сотрудничества с Москвой, назвав эту позицию ошибочной.

Энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации. <…> Мы отказались от своего конкурентного преимущества — низких цен на энергоносители. Мы заинтересованы в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня, — сказал премьер.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил о возможности восстановления энергетического сотрудничества между Германией и Россией в течение ближайшего десятилетия. Политик констатировал, что в существующих условиях страна сталкивается с процессом деиндустриализации при отсутствии доступа к российским энергетическим ресурсам.

Кроме того, политолог Александр Дудчак предупредил о серьезных последствиях для Европы в случае полного ее отказа от российских нефти и газа. По его мнению, Европейский союз, переориентируя экономику на военные нужды, разрушает прежние хозяйственные взаимосвязи.