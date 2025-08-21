Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:55

«Переоценила себя»: премьер Саксонии об упущенном шансе Европы по Украине

Михаэль Кречмер Михаэль Кречмер Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Европа сильно переоценила себя и упустила шанс по урегулированию конфликта на Украине, заявил газете Spiegel премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, из-за этого решением проблемы занимаются США, которые осуществляют весь процесс на своих условиях.

Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать этот конфликт. США сейчас делают это в основном на своих условиях, — сказал Кречмер.

Премьер Саксонии отметил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц прилагает усилия, чтобы Европа осталась за столом переговоров по Украине. Но в то же время он признал, что ЕС действует уже не с позиции силы. Кречмер добавил, что антироссийские санкции вредят немецкой промышленности, и выступил против отправки военных страны на Украину.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. По мнению политика, Киев сам поставил под угрозу свое существование, нарушив европейский баланс сил стремлением вступить в НАТО и ЕС.

До этого Орбан резко раскритиковал позицию Евросоюза по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что лидеры ЕС продемонстрировали слабость, пытаясь влиять на переговоры между Россией и США.

