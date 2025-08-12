Орбан жестко раскритиковал ЕС за позицию по Украине Орбан назвал лидеров Евросоюза жалкими и слабыми из-за позиции по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал позицию Евросоюза по украинскому вопросу. В своем видеообращении на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что лидеры ЕС продемонстрировали слабость, пытаясь влиять на переговоры между Россией и США.

Если есть европейский вопрос, который вы должны решить <…>, а вы не способны это сделать, но два сильных человека, американский президент и российский президент, садятся за стол переговоров, и ты на них со стороны кричишь, то ты жалок и слаб. <…> Худшее, что может случиться с Европой, это то, что она покажется жалкой и слабой или окажется таковой, — заявил Орбан.

Венгерский лидер прокомментировал недавнее заявление руководителей ЕС о продолжении военной и дипломатической поддержки Украины. Будапешт отказался поддерживать этот документ, что стало очередным проявлением разногласий Венгрии с общеевропейской позицией.

Орбан призвал Евросоюз проявить больше самостоятельности в урегулировании конфликта. Дополнительной причиной несогласия Венгрии стало упоминание в документе планов по ускоренной интеграции Украины в ЕС. Как отметил Орбан, это противоречит результатам национального опроса, где 95% венгров высказались против членства Киева в союзе.

Ранее Орбан выразил мнение, что европейские лидеры не воспользовались шансом восстановить мир на Украине, но у них еще есть возможность исправить ситуацию. Политик подчеркнул, что для этого они должны поддержать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.