Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью интернет-порталу Patriota на YouTube заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. По мнению политика, Киев сам поставил под угрозу свое существование, нарушив европейский баланс сил стремлением вступить в НАТО и ЕС.

Россия восприняла это как удар безопасности, что привело к конфликту, где Украина теперь проигрывает и находится в «очень сложной ситуации». Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что единственная причина, по которой Киев еще не капитулировал, — военная и финансовая поддержка Европы.

Украина проиграла, а Россия выиграла. <...> Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует, — сказал глава правительства.

Ранее Орбан резко раскритиковал позицию Евросоюза по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что лидеры ЕС продемонстрировали слабость, пытаясь влиять на переговоры между Россией и США. Венгерский лидер так прокомментировал недавнее заявление руководителей ЕС о продолжении военной и дипломатической поддержки Украины.