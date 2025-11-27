Россиянам перечислили причины внезапных списаний с банковских карт Роскачество: списания средств с карты могут быть связаны с забытыми подписками

Списания средств с банковских карт россиян могут происходить из-за автоматических платежей и подписок, о которых пользователи просто забыли, заявили «Газете.Ru» эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. По их словам, также происходят и несанкционированные списания. Наиболее распространенным способом мошенничества остается социальная инженерия.

Эксперты напомнили, что преступники активно имитируют сотрудников банков, служб технической поддержки и государственных учреждений. Они используют технологию подмены телефонных номеров и создают у жертв ощущение экстренной ситуации, чтобы получить реквизиты карт, одноразовые коды подтверждения и данные для авторизации в банковских приложениях.

Серьезную опасность представляют фишинговые сайты, которые визуально повторяют официальные страницы финансовых организаций. При переходе по фальшивым ссылкам из электронных писем или сообщений в мессенджерах происходит хищение учетных данных. Это позволяет злоумышленникам получать доступ к личным кабинетам и осуществлять несанкционированные переводы.

Ранее в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредили о необходимости защиты конфиденциальных данных банковских карт. Сотрудники полиции пояснили, что запрещается передавать третьим лицам реквизиты с оборотной стороны карты, ПИН-код и информацию о сроке действия платежного инструмента. При этом для осуществления денежных переводов разрешается сообщать номер банковской карты, расчетный счет или привязанный телефонный номер.